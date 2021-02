Crónica de Castilla- La Mancha - 26/01/21

Sanidad confirma los primeros 14 casos de la cepa británica de coronavirus en Castilla- La Mancha. La incidencia sigue disparada con más de 1.200 positivos por 100.000 habitantes. El director general de Salud Pública, Juan Camacho, afirma que se estabilizan los contagios y podría haberse alcanzado el pico de la tercera ola en la región.

Se necesitan enfermeros en los hospitales de Ciudad Real y Toledo. La Junta ha realizado un llamamiento urgente a través de las redes sociales. El presidente del Colegio Regional de Enfermería explica que las bolsas de empleo están vacías y que tendrán contratar a profesionales de otras comunidades.

Los empresarios no ven luz al final del tunel y alertan de que cuando se venza al virus no terminará la crisis económica. El presidente de la Confederación de Empresarios reclama no fiar la recuperación a los fondos europeos. Pide matizar las restricciones y más coordinación en hostelería entre las CCAA.