Playlist:

Tricky - Hell is round the corner

Tricky - Aftermath

Tricky - Fall please feat Marta

Rebe - Si mirarte es delito que me lleven a prisión

Kora - Marte

Tash Sultana - Sweet and dandy

Claud - Cuff your jeans

Anna Calvi - Suzanne and I

Anna Calvi - Don't beat the girl out of my boy

Anna Calvi - As a man

Baio - What do you say when I'm not there

Vampire Weekend - A-Punk

Foals - My number

Everything Everything - Distant Past