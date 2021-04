Guía electrónica de bolsillo - Divorce from New York 'This Ain't Jazz no More' - 16/04/21

Entrevistamos al artista donostiarra, Kino Internacional, que acaba de presentar un nuevo disco en solitario bajo el alias Divorce From New York. Casi todos lo conocemos por ser la mitad del proyecto Reykjavik 606, que comparte con Borja Piñeiro, proyecto que continua activo con nuevo material en los próximos meses. Pero el disco "This Ain't Jazz no More" es un paso más en la exploración jazzística, con aroma a jungle, a jazz y alguna que otra sorpresa sonora.

