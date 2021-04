PRAETORIUS: Wachet auf, ruft uns die stimme nº 21 (4.03). Es ist ein ros’ entsprungen a 4 voces (3.03). The Tallis Scholars. Dir.: P. Phillips. Danzas (selec. de Terpsichore musarum aoniarum quinta) (14.53). The Parley of Instruments. Dir.: D. Hill. SWEELINCK: Mon Dieu me paist sous sa puissance haute (Salmo 23 a 4-6 voces) (7.50). Estans assis aux rives aquatiques (Salmo 137 a 5 voces) (2.28). Mon coeur est dispos, o mon Dieu (Salmo 108 a 6 voces) (2.05). Beati pauperes spiritu a 5 voces (4.34). Coro de Cámara de Holanda. Dir.: P. Herreweghe.