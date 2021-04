Entre dos luces - Si ya saben cómo me pongo pa¿ qué me invitan - 31/03/21

Dani Niño descubre que el Miércoles Santo es un día distinto al Miércoles de Ceniza y lo celebra con una particular visión musical de la Semana Santa. Lo difícil ha sido encontrarle título al podcast, que rematamos en Triana..

Suenan:

Watch Out – Great big day

La Niña Pastori – Válgame Dios

Los Mambo Jambo Arkestra – El Timo

Bambikina – Hazme llorar un río

Rigoberta Bandini – In Spain we call it soledad

Merichane – Zahara

Los Saxos del Averno – Devil Inside

Triana - Abre la puerta Niña

Triana Pura - El probe Miguel