Entre dos luces - Si Venecia y Florencia mueren... - 16/04/21

Programa nº 600 Entre dos Luces, que celebramos como más nos gusta, trabajando. En el Club de Lectura, la música de los libros Contra Florencia, de Mario Colleoni y Si Venecia muere, de Salvatore Settis. Con Laura Pardo, evocación sesentera y seiscientera.

Suenan:

Anónimo/ Clemencic Consort – A l’entrada del temps clar

Mozart – Sinfonía nº 25 en Sol Menor ( Allegro con brío)

Schubert/ Mischa Maisky – Serenata D. 957 Ständchen

Otis Redding – Sittin’ On the Dock of The Bay

Rossini/ Anna Netrebko – Stabat Mater: Sancta Mater, istud agas

Puccini/ Pavarotti – Nessun Dorma

Bob Dylan – Like a Rolling Stone

Las madres del cordero - El Hombre Del Seiscientos

Las madres del cordero - A Beneficio De Los Huérfanos

Las madres del cordero - La Niña Tonta De Papa Rico

Las madres del cordero - Los Fantasmas

Orquesta Rubén Cepeda - Huapango de Moncayo