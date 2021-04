Entre dos luces - Las grandes preguntas (cantadas) de la humanidad - 01/04/21

Aprovechando que estamos en días de alta espiritualidad Ricardo Aguilera nos propone canciones que hacen preguntas, Con Carlos Galilea, el trompetista italiano Paolo Fresu. En El Bandazo, Amarguras.

Suenan:

Johnny Cash - Why me lord?

Neil Young - Are you ready for the country?

Van Morrison - Why must I always explain?

Charles Aznavour - Qui?

Seu Jorge - Life on Mars?

Peggy Lee - Is that all there is?

Paolo Fresu - O que será / El pueblo unido jamás será vencido

Paolo Fresu - Minerologia

Paolo Fresu - Abide with me

Banda Sinfónica de Sevilla - Amarguras