Entre dos luces - El año de la pandemia (1) - 30/03/21

En el 2020 los músicos no se quedaron quietos. Primero en los balcones y en las redes, luego en conciertos de aforo restringido, los más afortunados. Algunos grabaron discos, que fueron nuestro “disco de la semana”. Los recordamos cuando se cumple un año de la Semana Santa confinada.

Suenan:

Gabriela Suárez - Feeling good (Moonlight in Vermont)

Ximo Tebar - Pata pata (A free kaan)

Pedro rojas ogayar - En los trigales (Rodrigo)

Ingreso cadáver - Reventar de amor (La enfermedad perfecta)

Aiala - New Beginning (Nothing less than art)

Andrea Casarrubios - Caminante (Caminante)

Andrea Casarrubios - Sonata nº 39 de F. Haydn, III (Caminante)

Forma Antiqva - Adagio dolce (Baset)

Josetxu Obregón y La Ritirata - Chamber concerto por cello y dos violines de A. Caldara (Caldara)

Capitán Elefante- El futuro está pasando (Electroconfort)

Los Enemigos - Siete mil canciones (Bestieza)

Chucho - La carretera de la costa (Corazón roto y brillante)

Erika y los López - Avión (Un día como yo)

Los Mejillones Tigre - La Avioneta (Tropical y salvaje)