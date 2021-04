En Radio 3 - Mavi Doñate - 10/04/21

Periodista con múltiples facetas, Mavi Doñate ha trabajado en medios como la Agencia EFE, el periódico Heraldo de Aragón, Onda Cero y RNE. Estuvo en el equipo fundador del canal 24 horas de TVE y posteriormente, se incorporó al telediario. Ahora la tenemos en Pekín, como corresponsal de Asia-Pacífico desde hace más de cinco años. Y desde allí conecta con Radio 3, porque sí, la música también le hace vibrar como a ti. Fuera de micro admite que le ha costado más preparar este programa que hacer una crónica de las relaciones entre Rusia y China. Pues le ha quedado muy bien, vaya.

Playlist:

Stressed Out - Twenty One Pilots

Sailing Philadelphia - Mark Knopfler

El Singapur - Ángel Petisme

Big in Japan - Alphaville

Moda y meditación - Un pingüino en mi ascensor

Down Under - Men at work

Banda sonora de Los Gritos del Silencio - Etude/Mike Olfied

We didn,t start the fire - Billy Joel

Little Apple - Chopstick Brothers

Volando voy - Kiko Veneno

Apuesta por el Rock and Roll - Enrique Bunbury

Take you home -Dido

Cositas In-solitas - Carmen Paris

Centro de Gravedad - Franco Battiato