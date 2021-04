En órbita - JOYCE MUNIZ con sus temas dance favoritos de productoras - 10/04/21

Presentamos la selección que ha realizado la DJ, vocalista y productora musical brasileña, residente en Viena, con temas protagonizados fundamentalmente por productoras musicales femeninas





Local Suicide, Alejandro Paz "Directions", Alinka "Sunday Morning",



Anja Schneider "Strange Case", Camea "We Danced All Night

Cassy "Running", Cinthie "Just Us", Dfüze "Propeller (Joyce Muniz Remix)",

Gettoblaster, Lauren Flax "Let It Feel Alright",

Honey Dijon "Touch (Honey Dijon's 'Touch It' Mix)", Joyce Muniz "Crystalline",



Kim Ann Foxman "Blood Moon", La Fleur "Stalker", Miss Kittin, The Hacker "You And Us",

Nocturnal Sunshine, Maya Jane Coles Feat. Peaches "Possessed (Rossko's Late Night Skanking



Remix) ", Posthuman "You're Mine (Black Girl White Girl Remix)",



Ruf Dug, Danielle Moore "Addicted (Shanti Celeste Remix)", Terr "Welcome Rain",



VNSSA "Cuz of the Beat", Just Her "Waking Dream",



Elninodiablo "Shadow Dancer (Perel Remix)",



DeadBeat, Vonda7 "Together" y Renato Cohen "Bismuth (Jennifer Cardini Remix)".