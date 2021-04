En Directe a Ràdio 4 - Al Teu Costat: Transeinescat, la ruta per Catalunya contra les drogues

Al teu costat: Torna la Transeinescat la ruta per Catalunya contra les drogues.

L'Àlèx Florensa és l'impulsor del centre Eines de Sant Cugat del Vallès que des de fa 10 anys treballa en el tractament a les addiccions a les drogues, a l'alcohol, també al sexe i al joc. I demà, l'Àlex Florensa agafa la seva motxilla per començar la 3a edició de la Transeinescat, una ruta a peu per Catalunya de 1.200 km que fins el 5 de juny anirà parant per les poblacions per on passi amb l'objectiu de fer tot un seguit de xerrades que volen conscienciar-nos sobre com combatre les drogodependències.