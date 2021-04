En Directe a Ràdio 4 - La pandèmia ha alentit els processos d'adopció

Agnès Rossinyol, directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA) ha explicat que els processos d'adopció internacionals segueixen el seu curs, tot i que hi ha un cert alentiment del procés, en part per la pandèmia.



També hem parlat amb la Núria Gómez que fa quinze dies que ja té assignat un infant 'Salvador' i ha que ha de viatjar a Bolívia: "l'adopció és una carrera d'obstacles". La Núria ha explicat que la primera sol·licitud la van fer el juny del 2015 i que viatjaran a Bolívia els pròxims dies i s'hi hauran d'estar un mes i mig o dos, fins que no s'acabi els tràmits per l'adopció definitiva.