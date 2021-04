En Directe a Ràdio 4 - Ofegat de faves i pèsols amb Carme Ruscalleda

Hem començat el programa amb l’Elisabeth Carvajal, portaveu dels majoristes de Mercabarna, que ens apropa els productes de temporada que tenen millors preus. Amb aquests productes la Carme Ruscalleda en farà les seves propostes que avui passaran per faves i pèsols ofegats. Dels productes del mercat d’avui hi ha nespres i kiwis nacionals i encarà bròquil, que s’està acabant la temporada. De la carn aquesta setmana en destaca el tall del rodó de la cuixa. La Carme en destaca el ‘Vitelo Tonato’ un plat fresc per aquesta època que s fa amb aquesta carn. I de peix el sonso d’Arenys i també hi ha hagut bona pesca de peix espasa o emperador. I de l'aviram ens suggereixen ous d'oca.