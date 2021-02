O Brasil experimentou várias ondas migratórias entre 1889 e 1964, quando chegaram várias gerações de espanhóis, a maioria galegos. Antón Corbacho Quintela, professor associado da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, especializou-se nessa questão. Doutor em Filologia Galega pela Universidade de Santiago de Compostela, atua principalmente nas áreas de Imigração e Aculturação, Sistemas Literários e Identidade e Produção Editorial. Nossa repórter Valeria Saccone conversa com ele, abordando assuntos como a falta de engajamento político desses imigrantes no Brasil, diferentemente do que aconteceu com o galegos que foram para países como Argentina, Uruguai e México.