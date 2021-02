Hoy escuchamos: Legado de una Tragedia- Ave Roma, Legado de una Tragedia- Britania, Therion- Tuonela, Liquid Tension Experiment- The passage of time, Epica- Rivers, The Dead Daisies- Come alive, Ektomorf- Smashing the past, Moonspell- All or nothing, Wardruna- Kvitravn.