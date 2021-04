El sótano - Guay!, Mambo Jambo, Mejillones Tigre, Burning, Silvio,... - 08/04/21

Historias grises contadas con sonidos de colores es lo que encontrarás en "Todo es para ti", el nuevo disco del trío barcelonés Guay!, banda de pop con sintetizadores y reminiscencia arti-punk capaz de iluminar tu día más triste. Estrenamos el primer avance de "Exotic redenzvous", el próximo disco de los explosivos Mambo Jambo y suenan avances de los inminentes lanzamientos de Los Mejillones Tigre o Los Deltonos junto a clásicos de los Burning o Silvio.

Playlist;

Disco destacado; GUAY! “Inseparables” (Todo esto es para ti)

GUAY! “La vida da vueltas” (Todo esto es para ti)

GUAY! “Fafafafa” (Todo esto es para ti)

LOS MEJILLONES TIGRE “El gato negro” (avance próximo disco)

LOS MAMBO JAMBO “Contra las cuerdas” (Adelanto de su disco “Exotic redenzvous”)

KOKO-JEAN and THE TONICS featuring DANI NEL-LO “Long distance operator” (Please Mr Milton 7’’ EP)

SPENCER EVOY and CARLOS SLAP “Drive down to Mexico” (7’’)

LITTLE MARTHA and THE TRUCKSTOPPERS “Boppin’ in the storm” (Lil’ big’ rockin’ girl 7’’ EP)

MARTIN SANCHEZ “Vendrán” (Radio Norte)

BURNING “Jim Dinamita” (Madrid)

LOS DELTONOS “Hey gente” (adelanto del álbum “Craft Rock”)

OSCAR AVENDAÑO y REPOSADO “Pudridero” (Perros negros)

PÁJARO “El pudridero” (He matado al ángel)

SILVIO y LUZBEL “Ana no está (Anna perche)” (Al Este del Eden)

ADIOS AMORES “Hay que vivir la vida” (single digital)