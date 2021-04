El Sótano - Cosecha Ramone, No Picky, Ana Curra,... - 15/04/21

Hoy toca ofreceros la ración de cosecha nacional de la semana, un menú preparado con ingredientes sonoros de la huerta ibérica en donde sonarán novedades, adelantos de próximos lanzamientos y también canciones de nuestro pasado musical. No nos olvidamos de que se cumplían 20 años de la muerte de Joey Ramone, por lo que arrancamos con unas cuantas canciones de homenaje al larguirucho cantante y versiones de su legendaria banda.

Playlist;

SUZY y LOS QUATTRO “I’m not glad to see you go” (The Bowery Electric EP, 2004)

AIRBAG featuring JOEY RAMONE “Bye bye Joey” (Life’s a gas, 2006)

LOS K7’S “I won’t let it happen” (Mondo bizarro, 2021)

DON CIKUTA “Ramona” (Rock & Roll Radio; a Ramones tribute compilation, 2002)

ELECTROBIKINIS “Rock’n’Roll Highschool” (Rock & Roll Radio; a Ramones tribute compilation, 2002)

YA TE DIGO “Don’t come close” (Rock & Roll Radio; a Ramones tribute compilation, 2002)

SNOB “Life is a gas” (Rock & Roll Radio; a Ramones tribute compilation, 2002)

F.A.N.T.A. “El paciente cero” (7’’, 2021)

NO PICKY “Carol lobotomy” (Vampira malísima y seductora, Wild Punk, 2002)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Tontos a las 3” (No no no, 2021)

GUAY “Sentados en la arena” (Todo esto es para mi, 2021)

ENAMORADOS “Te pedí vernos” (adelanto del disco “Baila mi ritmo”)

KINKI BOYS “Frentes abiertos” (Nada 7’’ EP, 2021)

CROMO “Isaac Peral” (En otro lugar 7’’ EP, 2021)

LAS PENAS “Dime” (single digital, 2020)

ANA CURRA “Hiel” (single digital, 2021)

TESSEIRE “Montanhan adiu” (À corday 7’’ EP, 2021)

(15/04/21)