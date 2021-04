El séptimo vicio - A veces el amor - 26/03/21

Encuentro con José Víctor Fuentes, director de 'A veces el amor'.

Meterse en el jardín amoroso poniéndose uno mismo delante de la cámara, a tu pareja y a tu hijo... hace falta echarle mucho valor y José Víctor, un tímido y pudoroso por naturaleza, lo hace como sacrificio en el cine que cree.

Un cine atrevido, guerrillero, valiente. Me gusta mucho la honradez de esta película y la ingenuidad amorosa que destila una comedia documental o un aparente documental pasado por la ficción. El espectador, la espectadora disfrutará de una película que no quiere romper los esquemas y las fracturas del relato, quiere sacar músculo de un sentimiento que pocos han podido vivir en sus vidas. Tiene mucho de Woody Allen y algunos miedos bergmanianos pero es José Víctor Fuentes en estado puro, con sus miedos, sus fantasías y muchas de sus pesadillas. Dice que no es autobiográfica pero ahí se esconde, querido amigo, querido director.

Que no se olvide, una maravillosa Virginia Park que propone la importancia de compartir la locura con aquella persona a la que amas. Este encuentro tiene lugar en Guía de Isora, justo antes de que José Víctor Fuentes se encuentre con el público de

MiradasDoc , donde se proyectó y donde compitió 'A veces el amor'. Se incorpora al encuentro, David Baute, director del festival e ingeniero de muchas de las iniciativas cinematográficas en esta isla de Tenerife.