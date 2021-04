El Patillas DJ - La música de los mods originales - 27/03/21

Comenzamos una sesión especial del Patillas DJ en Radio 3 donde el protagonista es la nueva criatura que firman Jaime Pantoja y Dani Llabrés: La música de los mods originales. Estilos, clubes, revistas, radio, tv, bailes y mod top 500.

A través de sus páginas descubrimos todos los escenarios y extensiones musicales que orbitaban alrededor de la escena mod en la Inglaterra de los '60. Con una documentación esmerada y textos ágiles y directos, nos adentramos en una vorágine de baile y temazos, como los que nos regalan el dúo Pantoja-Llabrés en esta ocasión.

Suenan:

-Georgie Fame & The Blue Flames - In the meantime

-Geno Washington & The Ram Jam Band - Qué será será

-Irma Thomas - Breakaway

-Sonny Boy Williamson - Bye bye bird

-Jimmy Smith - Stay Loose

-The Animal - I'm crying

-Tony Washington & The D.C's - Show me how (you milk the cow)

-Joe Cuba Sextet - Bang bang

-Sam Cooke - Blowing in the wind