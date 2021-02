En el acto de Proclamación del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica siempre ha habido música de destacados artistas. En 2021, con Joe Biden, ha actuado, entre otros, Jennifer López que hizo una brillante interpretación del tema "This Land is Your Land" escrita por Woody Guthrie. Oimos su versión y la original de hace siete u ocho décadas. Tras ella terminamos nuestra serie,

"Folk & Blues Story" Volumen 3:

B4–Lightnin' Hopkins: Long Gone Like The Turkey Through The Corn

B5–Leadbelly: Blackbetty

B6–Leadbelly: Yellow Woman's Door Bells

B7–Woody Guthrie: John Henry

"Folk & Blues Story" fue un encargo realizado por Joaquín Diaz. Carlos Guitart le sugirió dos artistas comerciales ajenos a ella: Ray Charles y John Lee Hooker. Joaquin aceptó pidiendo a cambio que le dejara hacer un elepé solo de Folk. Lo hizo y lo repasamos. Se llamó

"Pioneros del Folk Song", acople hecho especialmente por Joaquín Diaz para Movieplay en 1970 con tres discos de Folkways: "Cowboy Songs", "Lonesome Valley" y "American Work Songs. Fue uno de los primeros discos del sello Folkways editado en España y el primero autóctono.

A1.- Pete Seeger, Bess Lomax, Tom Glazer, Butch Hawes: Down In The Valley

(Bess Lomax era hermana de Alan Lomax (hijo) y mujer de Butch Hawes)

A2.- Pete Seeger Group: Black Eyed Suzie

A3.- Butch Hawes and Group: Arthritis Blues

A4.- Cisco Houston: The Rambler

B2.- Cisco Houston: On Top Of Old Smoky

B3.- Cisco Houston & Woody Guthrie: Sowing On The Mountain

B4.- Pete Seeger: The Erie Canal

B5.- Woody Guthrie and Group: Cowboy Waltz (instrumental)

B8.- Pete Seeger: Gee, But I Want To Go Home

Mañana celebraremos el 75 cumpleaños de Carlos Cano, recuperando su concierto en el Encuentro de Jóvenes Intérpretes de Jaén 1987.