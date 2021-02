Discópolis 11.208 - Folk & Blues Story 3 - 25/01/21

Año 1970. En España no sabemos casi nada de Folk y Blues. Algunos aficionados pioneros sí, pero la mayoría no. Carlos Guitart (bajista de Los Sonor) es entonces director artístico de Movieplay. Parece que en el MIDEM de Cannes del año anterior entra en contacto con un subsello de Barclay llamado BYG orientado al jazz, la vanguardia (Actuel) y las ediciones más alternativas, menos comerciales y por tanto más asequibles, entre ellas el folk y el blues. Guitart compra los derechos de Folk & Blues Story, proyecto de Jacques Barsamian, y le encarga la edición a Joaquín Díaz. Se publican tres volúmenes, de los cuales hoy repasamos el segundo. Ayer al revisar el primer volumen nos tropezamos con dos temas de Ray Charles. Joaquín Díaz no estuvo por la labor de que quitaran el espacio de Cisco Houston en la edición original, pero Guitart consideró que sí, que así daba un toque más atractivo para los jóvenes; incluso puso su nombre en portada en primer lugar, aunque no hubiera más temas. En el volumen 2 hizo lo mismo con John Lee Hooker. En este volumen 3 no he detectado ningún cambio.

Volumen 2:

B4–Big Bill Broonzy: See See Rider

B5–Pete Seeger: The Greenland Fisheries

B6–Pete Seeger: Winns Boro Cotton Mill Blues

B7–Sonny Terry: Long John

Volumen 3:

A1–Lightnin' Hopkins: Long Time

A2–Lightnin' Hopkins: Rainy Day Blues

A3–Josh White: Git along home Cindy

A4–Josh White: So Soon

A5–Big Bill Broonzy: Feelin' Lowdown

A6–Big Bill Broonzy: All I Got Belongs To You

A7–Pete Seeger: Road to Eilat

A8–Cisco Houston: Ezekiel Saw The Wheel

B1–Sonny Terry: Lost John

B2–Sonny Terry: Chain Gang Blues

B3–Lightnin' Hopkins: Baby

B4–Lightnin' Hopkins: Long Gone Like The Turkey Through The Corn

(Habrá un cuarto capitulo, mañana)