Discópolis 11.286 - Sesión Tesoro Euterpe - 13/04/21

Euterpe fue un grupo de difícil clasificación. Partían del Folk del momento, pero lo transgredían, tirando a lo progresivo. Destacaba Pepe Milán al laúd y guitarra. Aparecieron en Mallorca con un repertorio muy amplio que equívocamente les identificó con Galicia. Solo publicaron un elepé que contuvo

B2.-El Vito: (Andalucía). Esta canción sirve para comenzar el programa. Luego sigue la Sesión Tesoro:

EUTERPE: CANCIONES EN DIRECTO CON PRESENTACION (1976)

(PARA EL PROGRAMA DE RNE "ESTUDIO 15-18") 10 febrero 1976

GRABACION RNE en el Estudio MUSICA - 3. PRADO DEL REY. MADRID

01.-Cancion De Vendimia (2:59)

02.-Dicen Que No Me Quieres (Corrido de Zamora) (3:10)

03.-San Francisco Bay Blues (2:50) Peter, Paul & Mary - Pic Nic

04.-Albaes (2:43)

05.-"Avridme" Galanica (2:30)

06.-Ronda De Enamores (3:51)

07.-Turkish Fuffi (3:05)

08.-The Weight (6:04) The Band

09.-Nine Houses (3:42) Seals and Crofts

10.-Thick Is A Brick (7:18) Jethro Tull

Componentes:

Ana Camps, Pepe Milán, Toni Ares, Toni Fernández, Toni Pascual.

Algunos de ellos se unieron después, en Deia, al grupo Gong de David Allen, grabando "Good morning".

Al terminar la Sesión Tesoro recuperamos parte de su elepé

"PAISAJE, CAMINO Y CANCIÓN"

Hispavox 1975

B1.-SaXimbomba: (Mallorca)

B3.-Cancion De Cuna:(Cáceres)

A5.-Seguidillas De Tenerife: (Tenerife)

B5.-Muntanyes Del Canigó: (Cataluña)