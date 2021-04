Discópolis 11.285 - Emilio Cao 1984 - 12/04/21

EMILIO CAO: RECITAL EN DIRECTO DESDE EL CENTRO CULTURAL NICOLÁS SALMERÓN DE MADRID (1984)

12 junio 1984

El artista entregó esta hoja de autores,

05.-La Pandeirada Do Entrimo (4:23) versión solista

06.-O Tempo Fiando Un Pano (4:10)

07.-<No Consta> (7:34)

08.-Levame lonxe (5:23)

09.-<No Consta> (3:58)

10.-Eu Ving Una Estrella (5:45)

11.-Estrella Do Norte (5:50)

12.-La Pandeirada Do Entrimo (3:13) versión cuarteto.

13.-Sol de maio, estreno (6:42)

Emilio Cao, arpa, voz y zanfoña

Luis Delgado, bajo, guitarra y "computadora" (sic)

Begoña Olavide, flauta, xilófono y segunda voz en 11.

Luis Paniagua, sitar y tablas.

Las cinco primeras canciones están aquí https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/discopolis/emilio-cao-live-madrid-1980-ii-01-04-21/5830709/