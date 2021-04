Discópolis Jazz 11.269 - Jazz I am 6: Irene Reig Trio - 27/03/21

¡Atención! Aquí hay una gran artista.

Irene Reig (Barcelona, 1993) es la saxofonista a seguir. Tiene mucho talento, es ingeniosa y frasea de maravilla. Ha estudiado en Barcelona, Ámsterdam y Filadelfia. Publicó un primer disco "Views" en quinteto en 2018, otro en octeto como Bop Collective, ambos en Disc-Medi y un tercero titulado "Iapsis" (The Changes, 2019). Ahora nos presenta "Mira" hecho en trío. Presentamos tres temas del mismo:

1 Borinquen

5 Kleinetjeeta [Single]

6 Bebesoy (en cuarteto).

Pedí a Irene que nos mandara un saludo explicativo de cinco minutos para presentarse y lo he incluido entre los cortes 5 y 6.

El disco se grabó en el mes de noviembre de 2020 dentro del Milano Jazz Club, en el marco del Meeting internacional de jazz de Barcelona JAZZ I AM. Para esa ocasión contó con la colaboración de uno de los acompañantes favoritos de Reig, el pianists Joan Monné, que aporta una pincelada personal en las tres últimas piezas del trabajo."Mira" estará disponible en formato vinil y digital. Si la situación excepcional lo permite, se presentará el viernes 2 de julio dentro del Cicle de Jazz de l’Ametlla del Vallès y el viernes 15 de octubre en el Sunside Jazz Club de París. Un mes después de grabarlo Irene se presentó Fuera de Programa en el Encuentro de Jazz de Barcelona. Hay dos canciones que se repiten pero la interpretación es diferente.

IRENE REIG TRIO: JAZZ I AM 05. Fabra i Coats, Barcelona. Jueves 10 de diciembre de 2020. La artista entregó una hoja con el siguiente

Repertorio: (Título - Autor)

- Borinquen - Irene Reig

- I Let A Song Go Out Of My Heart - Duke Ellington arr. Irene Reig

- Mira - Irene Reig

- Kleinetjeeta - Irene Reig

- The Sweetest Sound - Bobby Timmons

Intérpretes:

Irene Reig | saxo alto

Pau Sala | contrabajo

Joan Casares | batería