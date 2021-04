Disco grande - Phoebe Bridgers lo rompe todo y lo que hace aquí Anni b Sweet - 12/04/21

Repetición de la jugada aunque lo nuevo es más premeditado que lo anterior que fue (parece) actitud punk. Hoy se trataba de contar que esa guitarra que destrozó Phoebe Bridgers el pasado 7 de febrero en Saturday Night Live tras tocar dos temas de "Punisher" será subastada a beneficio de la Alianza Gay y Lésbica contra la difamación. Recuérdese el encendido debate con defensores y detractores de la acción. La puja se anda por los 5.500 dólares. Ahora ha sido un ukelele en el show de Ziwe, pero ya estaba previamente consensuado que iban a destrozar algunos de esos instrumentos.

Novedades internacionales son la canción flamante de Holly Humberstone despidiéndose de su hogar de la infancia, la balada sobre la soledad que ha hecho Michelle para su proyecto Japanese Breakfast y otra muestra de lo que será "Candlepower" de Marina Allen. También aparecen las viejas canciones enmaquetadas de Sam beam antes de que naciera Iron & Wine. Por fin el EP que llega en mayo de la banda de Oxford Jody & The Jerms.

Es noticia del día el disco homenaje a Rory Erickson (13th Floor Elevators) en el que participan entre otros Lucinda Williams, Margo price, Neko Case o Gary Clark Jr.

Novedades de aquí son el retorno de Guille Farré con Wild Honey, el álbum "Now that we are dead" de Junior Mackenzie, otro ejemplo del folk-country de Cardelina, la línea que traza Carla entre Roisin Murphjy y el toque soul y San Jerónimo (María y nacho) en alianza con Tarik Rahim.

En la recta final discos que se reeditan. Como el "Big science" de Laurie Anderson en vinilo treinta años después y el "Vienna" de Ultravox en el record Store Day de aquí por parte de Warner.

Hicimos referencia al concierto de este domingo pasado en el Teatro Calderón de Madrid con Anni B Sweet (formato acústico y con Victor y Julia de Rufus T. Firefly en su banda) con muchas ganas de volver a tocar y con Jorge Navarro, con ramalazo bluesero, ejerciendo de telonero.