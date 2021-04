Disco grande

Resulta que la grabación tan espontánea del himno en favor de la paz de John y Yoko tuvo un ensayo anterior. Y es el que ahora ve la luz para que sea una de los fetiches del "Ultimate Collection" que sale el día 23. Esa prueba a ver cómo quedaba tuvo lugar en las Bahamas, también en un hotel, con Lennon improvisando la letra y Ono uniéndose en los coros.

Y si hablamos de dúos, encantado está Dave Grohl de haber formado tándem con Mick Jagger. El "stone" canta y toca la guitarra y el ex Nirvana pone otra guitarra, bajo y batería. La cosa va de confinamiento, conversaciones telemáticas y que ya vendrá el jardín de las delicias terrenal.

Novedades internacionales son un nuevo adelanto (ha compuesto Raymond) del "Endless arcade" de Teenage Fanclub, un par de remezclas de una pieza de Jarv Is con aire reggae a cargo de Dennis Bowell y otra canción de lo que será "Soberish" de Liz Phair diez años después de lo anterior.

Novedad de aquí es la nueva canción de Que se joda todo lo demás" de Alice Wonder, el EP "Pop líquido" que firman David y Maria (No sé a quién matar) y ese himno urgente con la duda de si cualquier tiempo pasado fue mejor de Lori Meyers. Y no son de aquí pero conquistaron con sus giras al público español os argentinos Las Ligas Menores que siguen descubriendo su nueva era.

El punto final fue con la noticia de que lo del O 2 de Londres de 2018 no fue lo último con Marc Almond y Dave Ball juntos pues Soft Cell harán un nuevo disco.

Antes de eso conversación (estuvieron Kiko y Vogui) con tierras malagueñas con No Picky a propósito del disco "Vampira" de 2002 que reedita en vinilo de color rojo sangriento Wild Punk para celebrar los 25 años.