Disco Grande - El David Bowie de los 70's y Madonna y las armas - 16/04/21

Otra recopilación más de David Bowie. En este caso de trabajos en los años 70´s. Hay singles que no aparecieron en álbumes, versiones alternativas, mixes 2020, actuaciones para John Peel en la BBC, para el drama de la cadena pública de Uk "The looking glass murders" y su aparición en el show de Andy Farris. Todo estará dentro de "The width of a circle".

Pelea a través de las redes sociales. Y Madonna, realmente enfadada. Todo, a propósito del suceso del pasado día 12 con la policía de Minnesota disparando y matando a Daunte Wright (eso sin contar el tiroteo de hoy). La cantante, en contra del ascenso de la violencia con armas de fuego. Y una pretendida seguidora argumentando que ya le extraña que la Ciccone no tenga guardias armados para protegerla a ella y su familia.

Noticia del día es que ya hay actor (Pete Davidson) para encarnar el papel de Joey Ramone sobre la película que contará como fuente de inspiración el libro que escribió su hermano Micky Leigh.

Novedad internacional a la vista es el disco de versiones ("Delta Kream") del blues de Mississipi que sacarán Black Keys y que tiene entre los cortes la presencia de John Lee Hooker. Además, los californianos AFI tienen a Billy Corgan como refuerzo en una de las dos nuevas canciones que estarán en "Bodies".Mientras The Shins celebran el vigésimo aniversario de "Oh, inverted world", Girl in Red enseña un tema energético que tiene conexión con el cine y Jose Gonzalez escribió un tema del disco que viene cuando se anunciaba que llegaba la pandemia. Por fin Fiona Apple se mete en Sharon Van Etten para colaborar en el "Epic ten".

Novedades de aquí (porque él es un valenciano-holandés) es otra canción del disco próximo de Rick Treffers; insistimos en No sé a quién matar y su flamante EP; desde Santiago y con apego a las raíces pero viviendo en Donosti Antia Muiño; Cosmen y su canción teatral y la mirada al mundo de la moda de Chico y Chica.