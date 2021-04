Després del col·lapse - Riders: a l'ull de l'huracà

El del delivery és un dels pocs sectors econòmics que s’ha beneficiat amb la pandèmia i justament ara, la situació dels repartidors que treballen a través de plataformes digitals està sobre la taula.

Es calcula que a tot l’estat hi ha al voltant d’uns 30.000 Riders segons l’Associació de Professionals de Riders Autònoms i uns 8.000 a Catalunya, segons CC.OO. i tots treballant en una situació precària.

Está a punt d’aprovar-se la llei que ha de regular aquest sector i que ha d’obligar a les empreses a contractar aquests treballadors, falsos autònoms, una llei molt controvertida ja que no agrada d’una banda a una bona part de les entitats que representen els raiders i d’una altra a les plataformes digitals d’enviament de menjar a domicili a qui els donen feina. A més les entitats que representen els riders denuncien que no han estat a la taula de negociació de la llei amb el govern, la patronal i els sindicats majoritaris que, asseguren, no els representen.

A les portes de l’aprovació de la nova Llei Dels Riders, CC.OO acaba de fer públic un informe on ratifica l’enorme duresa de les condicions de treball d’aquests treballadors.

Analitzem la situació dels Riders, avui a Després del coll·apse.

Convidats

Carmen Juarez, Responsable de Noves realitats de la feina i precarietat de l'sindicat CC.OO.

Adrián Todolí, Professor de la Facultat de Dret i codirector de la Càtedra d'Economia Col·laborativa i Transformació Digital de la Universitat de València.

Amb la participació de

Nuria Soto i Dani Gutiérrez de Riders por Derechos.

Cooperativa Mensakas

Jordi Mateo, Associación Professional de Raiders Autónomos.

Marta Becerra, directora de l’Associació Espanyola de l'Economia Digital.