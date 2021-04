Després del col·lapse - Resum setmanal

Concloem una nova setmana en la qual hem tocat temes importants.

Avui repassem els millors moments de la setmana al nostre Resum Setmanal.

El món es va veure obligat a reinventar-se i adaptar-se a partir de la pandèmia de la COVID19 i la cultura no és l'excepció.. Analitzem com s'ha transformat en els últims temps, casos d'èxit com les plataformes de streaming, i la nova normalitat en els concerts multitudinaris gràcies a l’assaig mèdic reeixit de la sala Apolo i la imminent data de Love of Lesbian.

I el canvi també toca aspectes profunds de l'ésser humà com la identitat. L'avanç i establiment del feminisme, el rebuig al patriarcat i la reconfiguració de les relacions humanes també redefineix el que significa avui dia ser home i ser dona. En el nostre programa de Noves Masculinitat analitzem el tema en profunditat amb especialistes.

Acabem el repàs amb un compendi del nostre programa dedicat a l'accident que va ocórrer fa ja un any a Tarragona, a la planta de IQOXE. Com està la situació actualment? Hi ha hagut algun canvi? Què va ser el que realment va passar aquell dia en el qual tres persones van perdre la vida?