De película - Una joven prometedora y una veterinaria en la Borgoña son alguna de las mujeres en De Película - 17/04/21

Esta semana abrimos una vez más De Película dando la nota, con esa banda sonora que tienes que adivinar la película a la que pertenece. La que no tienes que adivinar es Una Joven Promesa, dirigida por Emerald Fennell y con 5 nominaciones a los Oscar. Una nueva y deliciosa visión de la venganza. Elio Castro nos comenta esta historia tan conmovedora como inesperada y traza el perfil de Carey Mulligan, Cassie, fiel candidata a llevarse el Oscar a mejor actriz principal. Si llegan los Oscar llega la Porra De Película, en la que esperamos todas tus predicciones.

No dejamos el Glamour porque nos vamos al Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi, lo hacemos de la mano de su directora y compañera Conchita Casanovas , porque allí nos esperan Marta Buchaca directora y guionista de Solo una vez y Johnny Depp que visita el FILM FEST para presentar El fotógrafo de Minamata y hablarnos de otra película que llega a la cartelera: Crock of gold: Bebiendo con Shane MacGowan, el documental sobre la vida del vocalista y compositor de The Pogues, que ganó el Premio Especial del Jurado en la pasada edición del Festival de San Sebastiá y que está producida por Johnny Deep.

Una veterinaria en la Borgoña es otra de las películas que llega a las salas. Todo un éxito de taquilla en el país vecino, Francia, de dónde es su directora Julie Manoukian, con la que hemos tenido la oportunidad de hablar de esta cinta, que da visibilidad a un colectivo tan importante como son los veterinarios rurales.

Comentaremos el resto de la cartelera y nos detendremos con nuestra colaboradora Ángeles González Sinde en Capone, cinta en la que Josh Trank nos mete en el último año de vida y en la cabeza de uno de los criminales más peligrosos de Estados Unidos.

Esta semana leemos los títulos de crédito y lo hacemos con el ilustrador asturiano Abraham Menéndez porque presenta en De Película, Alfred Hitchcock. El enemigo de las rubias.

Recordaremos el concurso de cortos, hablaremos con Pedro Calvo de las series, y tendremos las secciones habituales.