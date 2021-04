De Película sube a 'La nube'

La Nube es la ópera prima de Just Philippot, con él hemos hablado de esta cinta que no cesa de cosechar premios: Premiada en el último Festival de Sitges con el Premio Especial del Jurado y el Premio a la Mejor Interpretación Femenina para Suliane Brahim. Otra Ronda de Thomas Vinterberg, es otra de las películas más premias desde su estreno en el festival de San Sebastián. Una de profesores, con el alcohol como nexo de unión y la favorita al Oscar a mejor película internacional y candidata a cuatro Bafta británicos. Y hablando de premios Bafta, el próximo domingo 11 de abril se celebrará la 74ª edición de estos Premios, Elio Castro nos avanza lo que será una gala de infarto....

Destacamos del resto de la cartelera Vivo, cuatro historias, reales, que se encontraron cara a cara con alguien que muchos no logran ver?aunque Jaime, Carlos, Andrea, Antonio y Sonsoles aseguran que está VIVO y les ha devuelto la vida.I Care a Lot O descuida, yo te cuido, un thriller con elementos de comedia negra que te va a atrapar. ...También comentamos una de plataforma: Melissa McCarthy y Octavia Spencer son las protagonistas de Patrulla Trueno, la comedia dirigida por Ben Falcone que llega a Netflix y que te pondrá en acción.

Nos vamos de rodaje, Desde La sombra nos espera Félix Viscarret y con Abraham Menéndez leemos los títulos de crédito.

No te olvides del concurso de Cortos tienes hasta el 12 de junio a las 12 de la noche para mandar tu trabajo. Todo esto además de las secciones habituales y tu participación.