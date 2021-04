Cuando los elefantes sueñan con la música - Recordando a Nino Rota - 09/04/21

Un día 10 de abril nos dejó uno de los mayores compositores de la historia del cine: Nino Rota. Escuchamos su música en grabaciones del pianista Enrico Pieranunzi -con Kenny Wheeler, Chris Potter, Paul Motian y Charlie Haden- ('Le notti di Cabiria', 'La Strada'), el guitarrista Theo de Barros ('La Strada'), el saxofonista Zé Nogueira y el guitarrista Guinga ('Amarcord'), el guitarrista Roberto Correa ('La dolce vita'), el acordeonista Luiz Carlos Borges ('La gradisce si sposa e se ne va'), el pianista Laercio de Freitas ('Romeo y Julieta'), el acordeonista Chiquinho do Acordeon ('Love theme from Godfather'), Caetano Veloso ('Come tu mi vuoi', 'Giulietta Masina') y Carla Bley Band ('8 1/2').