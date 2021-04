Cuando los elefantes sueñan con la música - El mundo de los sonidos - 31/03/21

Del disco 'No mundo dos sons', de Hermeto Pascoal, 'Forró da gota para Sivuca', 'Salve, Pernambuco percussão' y 'Rafael amor eterno'. Daniela Soledade canta en su primer disco, 'A moment of you', 'The man I love', 'Safely in your arms', 'Veja bem meu bem' y 'Sonho desfeito' y, Maria Marcella, en 'Dentro d´água', con participación de Dori Caymmi, 'Rio Amazonas', 'Voz de mágoa' y 'Água do mar'. También tenemos al baterista y vibrafonista Joe Chambers tocando 'Samba de maracatu' -que da título a su disco- y 'Visions'. Cierra el saxo soprano de Paul Winter con 'Canyon chaconne'.