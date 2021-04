Cuando los elefantes sueñan con la música - Abril en París - 01/04/21

El clásico de Vernon Duke y Yip Harburg, 'April in Paris', en 1956 en las voces de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, con el cuarteto de Oscar Peterson, y tocado al piano un año antes por Blossom Dearie a la que escuchamos en estudio ('How insensitive', 'Once I loved') y en un club de jazz ('Quiet nights', 'Mad about the boy'). Para su disco de hace dos años, 'Bassically Jazz', el bajista David Finck grabó canciones como 'Old devil moon', 'O barquinho' o 'When I look in your eyes'. Y Jane Monheit canta en su nuevo disco, 'Come what may', 'When a woman loves a man' y 'Samba do avião'. Despide Hermeto Pascoal con 'Forró da gota para Sivuca'.