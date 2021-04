Varios altos funcionarios del sistema de salud de Sicilia están en arresto domiciliario acusados de manipular las cifras de coronavirus para evitar que la región sufriera restricciones más duras. El gobierno de Italia ha aprobado el marco para que los farmacéuticos inoculen vacunas. comienza a investigarse en Egipto por qué el carguero Ever Given quedó atravesado en el canal de Suez. Dimiten tres ministros de Brasil y el presidente Jair Bolsonaro nombra a seis nuevos. Un movimiento en internet denuncia en el Reino Unido miles de casos de abusos a niñas en los colegios. Vivimos en la frontera de Estados Unidos cómo son recibidos los menores migrantes que llegan solos. Detenidos cuatro policías en México acusados de matar a la inmigrante salvadoreña Victoria Salazar. Empiezan los alegatos en el juicio contra el ex policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd.