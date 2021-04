Como lo oyes - "This Is Us"... Songs/ Canciones de ... "Así Somos" 5 - 14/04/21

¿Cuál es el secreto de la vida? “No hay limón tan amargo que no puedas hacer algo parecido a una limonada” es la frase que le suelta el Doctor K. a Jack para animarle en esta vida. La Serie “This Is Us” va ya por la 5ª temporada y promete, según contrato firmado, la sexta. La historia de la familia Pearson y allegados cerrada por Dan Fogelman, en sus días universitarios fue compañero de piso de Siddhartha Khosla, líder del grupo Goldspot, y compositor de la banda sonora instrumental. Se podría hacer una decena de programas con las canciones que suenan a lo largo de las distintas temporadas. Vamos con esta tercera selección y continuaremos con una segunda próximamente. Aquí suenan Van Morrison, Linda Ronstadt, Fleet foxes, Reo Speedwagon, Madonna, José González, Bruce Springsteen, Damien Jurado, Patti Scialfa.

DISCO 1 SIDDARTHA KHOSLA Us (The Game Plan) (THIS IS US SCORE - 5)

DISCO 2 VAN MORRISON Into The Mystic (5)

DISCO 3 WANG CHUNG Everybody Have Fun Tonight (Cara 1 Corte 1)

DISCO 4 JOSÉ GONZÁLEZ Heartbeats (4)

DISCO 5 FLEET FOXES If You Need To, Keep Time On Me (6)

DISCO 6 LINDA RONSTADT I Fall To Pieces (Cd 3 - 6)

DISCO 7 BRIAN TYREE HENRY We Can Always Come Back To This (THIS IS US - 19)

DISCO 8 SIDDARTHA KHOSLA Closing Theme (This Is Us) (This Is Us) (THIS IS US - SCORE 23) + DAMIEN JURADO Kola (17)

DISCO 9 BRUCE SPRINGSTEEN My Beautiful Reward (10)

DISCO 10 PATTI SCIALFA Black Ladder (11)

DISCO 11 REO SPEEDWAGON Keep On Loving You (Cara 1 Corte 2)

DISCO 12 MADONNA Borderline (2)

DISCO 13 GOLDSPOT Come Talk To Me (THIS IS US - 9)

DISCO 14 SIDDARTHA KHOSLA Sons (Jack Pearson’s Son)(THIS IS US SCORE - 11)