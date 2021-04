Como lo oyes - Philadelphia International Records, 50º Aniversario - 09/04/21

Se cumplen 50 años del sello Philadelphia International que fundaron Kenneth Gamble, Leon Huff y Thom Bell. Crearon el célebre "Sonido de Filadelfia" que marcó diferencias compitiendo con el éxito que habían tenido en los sesenta los sellos Motown y Atlantic en Detroit. He aquí el primer programa dedicado.

DISCO 1 MFSB & The The Degrees T.S.O.P. (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 1 - 8)

DISCO 2 KENNY GAMBLE & THE ROMEOS Ain’t It Baby (ORDENADOR) Arctic

DISCO 3 KENNY GAMBLE & THE ROMEOS Hard To Find The Right Girl (ORDENADOR) Atco

DISCO 4 THE O’JAYS Love Train (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 1 - 1)

DISCO 5 FIRST CHOICE Armed And Extremely Dangerous (PHILLY FREEDOM - 1) 1973

DISCO 6 THE THREE DEGREE S When Will I See You Again (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 1 - 5)

DISCO 7 LOU RAWLS You’ll Never Find Another Love Like Me (PHILLY FREEDOM - 7) 1976

DISCO 8 PEOPLE’S CHOICE Do It Any Way You Wanna (FUNKY FUNKY CD 2 - 7) 1975

DISCO 9 HAROLD MELVIN & THE BLUE NOTES Don't Leave Me This Way (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 1 - 23) 1975

DISCO 10 THE JACKSONS Enjoy Yourself (1) 1976

DISCO 11 THE JONES GIRLS You’re Gonna Make Me Love Somebody Else (PHILLY FREEDOM - 19) 1978

DISCO 12 BILLY PAUL Me & Mrs. Jones (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 1 - 4) 1972 360 º Of BP

DISCO 13 TEDDY PENDERGRASS Close The Door (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 2 - 14)

DISCO 14 JEAN CARN Don’t Let It Go To Your Head (ORDENADOR) 1978

DISCO 15 McFADDEN & WHITEHEAD Ain’t No Stoppin’ Us Now (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 2 - 1) 1979