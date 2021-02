Como lo oyes

Más antojos. Más caprichos del destino. Más canciones que nos están esperando… Como primavera en días libres. Después de la lluvia, siempre aparecen melodías inesperadas, voces que nos abrigan con perfume de hogar. El nuevo power pop de los daneses The Beatophinics. Lo último del canadiense Ron Sexsmith y lo primero que grabó el ahora afamado y premiado productor Daniel Tashian. Nuestro adelanto al homenaje dell fallecido Emitt Rhodes. Repescamos maravillas de John Martyn, Cat Stevens, Maria Muldaur, The Police Tracy Puehler, Xtc y Memoryhouse.

DISCO 1 TALABARTE Tres Golpes (1)

DISCO 2 RON SEXSMITH Spring of the Following Year (1)

DISCO 3 JOHN MARTYN Could’ve Told You Before I Met You (5)

DISCO 4 MARIA MULDAUR Southland Of The Heart (3)

DISCO 5 THE ASSOCIATION Cherish (11)

DISCO 6 GREG COPELAND & Caitlin Canty Better Now (7)

DISCO 7 NEIL YOUNG Cripple Creek Ferry (11)

DISCO 8 THE BEATOPHONICS Hit Me The My Heart Is (7)

DISCO 9 TRACY SPUEHLER Where Do we Go? (1)

DISCO 10 DANIEL TASHIAN My Hometown (10)

DISCO 11 THE POLICE Hungry For You (Cara 2 Corte )

DISCO 12 XTC The Ballad Of The Pumpkinhead (Cara 1 Corte 1)

DISCO 13 MEMORYHOUSE The Kids were Wrong (2)

DISCO 14 EMITT RHODES Dog On A Chain (1)

DISCO 15 CAT STEVENS Sweet Jamaica (BARRY GIBB - 14)