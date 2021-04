Como lo oyes - Black Benson - 26/03/21

En 1977 George Benson publicó un álbum doble en vinilo titulado “Weekend In L.A.” y ahora acaba de editar “Weekend In London” grabado en el verano de 2018 (pudimos verlo en España) donde demuestra que a sus 75 años estaba en plena forma. Guitarrista único, heredero del estilo de Wes Montgomery, como tantos otros, vocalista ecléctico que combina blues, jazz, pop melódico, funk incluso su faceta de crooner. Aquí lo tenemos vivito y girando.

DISCO 1 GEORGE BENSON Give Me The Night [Live] (7’27) 1979

DISCO 2 GEORGE BENSON Love X Love [Live] (6’02)

DISCO 3 GEORGE BENSON The Ghetto [Live] (6’15)

DISCO 4 GEORGE BENSON On Broadway (5’15)

DISCO 5 GEORGE BENSON Feel Like Makin' Love [Live] (5’19)

DISCO 6 GEORGE BENSON Don't Let Me Be Lonely Tonight [Live] (4’16)

DISCO 7 GEORGE BENSON Weekend In L.A [Live] (7'28)

DISCO 8 GEORGE BENSON Turn Your Love Around [Live] (4’24)

DISCO 9 GEORGE BENSON Love Ballad [Live] (5’36)

DISCO 10 GEORGE DUKE We All Remember Wes [Live] (5’42)