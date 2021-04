Nick Drake murió con 26 años habiendo grabado 3 discos de los que se vendieron menos de 20.000 ejemplares. El artista británico buscó en la música la catarsis a su tormento y solo encontró dudas transformadas en muchas preguntas y ninguna respuesta. En este nuevo capítulo de Círculos Excéntricos te contamos una de las historias más tristes e injustas que nos ha dejado la música. La historia de uno de esos grandes genios a los que solo el tiempo les da la razón y los eleva a figura de culto. La historia de un talento herido llamado Nick Drake.

Playlist

NICK DRAKE - River Man

NICK DRAKE - Day is Done

NICK DRAKE - Fruit Tree

MOLLY DRAKE - How Wild the Wind Blows

NICK DRAKE - Saturday Sun

NICK DRAKE - Northern Sky

NICK DRAKE - Poor Boy

NICK DRAKE - Pink Moon

NICK DRAKE - Place to Be

NICK DRAKE - Things Behind the Sun

NICK DRAKE - Hanging On a Star

NICK DRAKE - Black Eyed Dog