Ever Given desencallado

Este lunes 29 de marzo, Cinco continentes comienza en Birmania, donde este pasado fin de semana la represión del gobierno militar golpista ha causado, al menos, 120 nuevas víctimas mortales durante las protestas prodemocracia. Además, con el enviado especial Fran Sevilla, visitamos la frontera entre EEUU y México, donde la presión migratoria no se detiene pese a las advertencias de la nueva Administración. También miramos al Canal de Suez, que está algo más cerca de recuperar la normalidad. Seis días después de que el buque portacontenedores Ever Given encallara, se ha conseguido reflotar la nave. Por último, conversamos con José Carpintero, graduado en Ciencias Políticas y responsable de una investigación sobre las relaciones a través del deporte y la cultura entre Kosovo y España.