Cierra la puerta - El AMOR ha vuelto - 11/04/21

En realidad, nunca se había ido. Pero hablamos del amor en mayúsculas, no nos constreñimos al de pareja, porque ese puede devenir una suerte de mera autocomplacencia. Reggie bien sabes que siempre te descubre artistas que cantan a ese sentimiento universal, tales como Jordan Mckampa, H.E.R., Leon Bridges, Myles Sanko o un grupo elegantón desde nuestras Antípodas llamado L.A.B. Además, tú sí que estás en las Antípodas de mi vida... y sin embargo, he de anunciarte que el AMOR está de vuelta.