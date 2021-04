Capitán Demo - Marialluïsa y Cosmen - 05/04/21

Estrenamos "Cauen flors", el próximo single de los barceloneses Marialluïsa. También "Teatro", el nuevo tema que une a Javi (Cosmen) y Lucas (Estrella Fugaz). Además, nos llega por sorpresa lo próximo de Alavedra, un tema inédito de Carmelita y Marta Movidas nos presenta una a una las canciones de su disco debut, 'Os castigaré. ¡Vamos con este Capitán Demo!

Playlist:

PANTOCRATOR - El gobierno de China

ALAVEDRA - T-odio

WAPISIMO - Babyfingers

MARIALLUISA - Cauen flors

KORA - Marte

DA SOUZA - Pep

GANGES - Ojalá fuéramos amigos

CABIRIA - Lejos un rato

AUTO SACRAMENTAL - Segunda Venida

COSMEN - Wow! (Estrella Fugaz)

COSMEN - Teatro (con Estrella Fugaz)

MARTA MOVIDAS - Por qué dices que solo somos amigos si ni siquiera somos amigos

MARTA MOVIDAS - Las fotos de tus amigas están en mi congelador

MARTA MOVIDAS - Mira lo que me has hecho hacer (a cualquier santo le rezo)

MARTA MOVIDAS - El alquimista de acero (fraternidad)

MARTA MOVIDAS - No entiendo los vínculos sexo-afectivos de la postmodernidad (con M. Leunam)

CARMELITA - Cowboy

KOKOSHCA - Himno de España