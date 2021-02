Capitán Demo - Eterna Joventut y San Marino - 25/01/21

¡Semana grande en Capitán Demo! Hoy estrenamos cuatro canciones inéditas a cargo de bandas fetén como Eterna Joventut, San Marino, Sundown Wolves y Firmado, Carlota. También te presentamos el nuevo single del talentoso Rothrigo y debutan en el programa los psicodélicos Celistia. ¡Enormes todos!

PLAYLIST:

ROTHRIGO - Apple Juice

NUEVOS HOBBIES - Sentado en la esquina de tu cama

ETERNA JOVENTUT - Jamás podré tener su amor

MORREO - Pesadilla pop

JULIA AMOR - este extraño lugar

NO SÉ A QUIÉN MATAR - Me has jodido

FIRMADO, CARLOTA - Tarde

DEPRESIÓN SONORA - Tú no me tienes que salvar

SHEGO - fumas?

CUCHILLAS - Unidad de Víctimas Especiales

SAN MARINO - Doppelgänger

ALBERTO AZUL - La Pena

SUNDOWN WOLVES - September

CELISTIA - Flores sin jardín

HINDS - Come back and love me