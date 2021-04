"Comienza en CentroCentro la cuarta temporada de VANG. Músicas en vanguardia". Este es nuestro titular de lunes, que acompañamos con un fragmento de "Wachstum, Massenmord" de Peter Ablinger, compositor al que estará dedicado el cierre de esta temporada el próximo mes de diciembre. Después, llegamos a la entrega núm. 37 de "Mendel el de los libros" de Stefan Zweig que nos llevará de vuelta al Café Gluck. Acompañamos la lectura del relato con un fragmento de "Orfeo y Euridice" de Gluck y otro de la "Sinfonía Resurrección" de Gustav Mahler. A continuación, el Expreso de Café Zimmermann llega a Mánchester donde nos espera la violonchelista Marina Vidal Valle, integrante de la BBC Philharmonic. La escuchamos junto a su Trio Kaikokaipuu interpretando un fragmento del "Trío para clarinete, violonchelo y piano en Si bemol Mayor, Op. 11" de Beethoven. Además, repasamos la historia musical de la ciudad con la "Sonata para violín y continuo en Re menor RV 12, Mánchester" de Vivaldi, la "Sinfonía núm. 1 en La bemol Mayor" de Elgar, "The turn of the tide, Op. 155" de Peter Maxwell Davies y una recomendación de nuestra anfitriona en la ciudad inglesa, "El sombrero de tres picos" de Manuel de Falla con la BBC Philharmonic y Juanjo Mena.