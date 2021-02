Ars sonora - Eduardo Polonio, ochenta años (III) - 23/01/21

Continuamos, en esta edición de Ars Sonora, el ciclo de cinco programas que celebran —en forma de homenaje— el ochenta cumpleaños del gran pionero de la música electroacústica en España, Eduardo Polonio. Nacido en Madrid el 5 de enero de 1941, Polonio es el primer autor español que decidió centrarse en la composición con medios electrónicos, dejando a un lado la escritura de música instrumental. Ese temprano compromiso, mantenido firmemente ya desde los años sesenta del pasado siglo, ha convertido al compositor en un referente para numerosas generaciones de músicos, tanto procedentes del ámbito académico como ajenos totalmente a él.



El carácter sumamente abierto —pero siempre riguroso y coherente— de los planteamientos estéticos de Eduardo Polonio también ha favorecido que su música haya alcanzado por igual a los devotos del minimalismo —numerosos coleccionistas pugnan por conseguir ejemplares en vinilo de sus discos de los años setenta— y a los jurados de los concursos internacionales más prestigiosos —Polonio es, por ejemplo, uno de los selectos compositores galardonados con el premio Magisterium en el Festival de Bourges—.



La mencionada estética minimalista es uno de los focos de atención en este tercer episodio de esta serie dedicada a la música de Eduardo Polonio. Nuestro zigzagueante recorrido por el tiempo nos conduce ahora a los primeros compases (electrónicos, se entiende) de la andadura compositiva de esta figura precursora. El año 1969 puede considerarse un verdadero “annus mirabilis” en la trayectoria de Polonio, entre otras razones porque fue entonces cuando compuso la obra "Para una margarita ronca", hoy convertida en un "clásico" de la música electroacústica hispana. En esta pieza ya se atisba muy claramente un minimalismo de carácter más procesual que repetitivo, que establece un maduro y temprano diálogo con lo que figuras como Steve Reich acababan de plantear en trabajos (también elaborados para cinta magnética) como "It’s Gonna Rain", de 1965, o "Come Out", de 1966. Para evidenciar este parentesco, nosotros contrastaremos esas obras de Reich con la audición de "Para una margarita ronca". De 1969 es también la composición "Oficio", que también escuchamos íntegramente, para a continuación glosar el viaje que, gracias a una beca de la Fundación Juan March, ese mismo año realizó Polonio con dirección a Bélgica, para desarrollar una estancia en el Instituto de Psicoacústica y Música Electrónica (IPEM) de la Universidad de Gante bajo la supervisión del compositor Lucien Goethals, de quien presentamos un fragmento final de su obra para conjunto de cámara y electrónica "Diálogos".



Culminamos esta tercera incursión radiofónica en algunos de los primeros trabajos de Eduardo Polonio con un fragmento de "It / Viaje", un elepé editado en 1972 que recoge la actividad del dúo electroacústico Música Electrónica Libre, formado por nuestro homenajeado y el argentino Horacio Vaggione, quienes ese mismo año habían presentado su psicodélico trabajo conjunto en un concierto con electrónica en vivo enmarcado en los ya míticos Encuentros de Pamplona.