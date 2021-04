Armonías vocales - La Pasión, como género musical - 27/03/21

Hoy hablaremos del género musical de la Pasión, fuente de grandes números corales, con obras de Lasso, Schütz, Keizer, Bach, Telemann, Perosi, Distler y Pärt. (armoniasvocales@rtve.es):

LASSO: Pasión según San Mateo: Tristis est anima mea (3.13). Musica Ficta. Dir.: Bo Holten. SCHÜTZ: Pasión según San Mateo: Beschluss (3.25). Ars Nova Copenhagen. Dir.: P. Hillier. KEIZER: Brokes-Passion: Mich von Stricke meiner Sünden (3.36). Vox Luminis, Les Muffatti. Dir.: Peter van Heyghen. BACH: Pasión según San Juan: selección (6.19). Werner Güra (ten.), Johannes Weisser (baj.), Johannes Schendel (baj.), Coro de Cámara RIAS, Akademie für Alte Music. Dir.: R. Jacobs. BACH: Pasión según San Mateo: selección (4.34). Sibyla Rubens (sop.), Andreas Scholl (con.), Collegium Vocale de Gante. Dir.: P. Herreweghe. TELEMANN: Pasión según San Lucas: Seht noch einmal (5.35). Rheinische Kantorei, Das Kleine Konzert. Dir.: H. Max. PEROSI: La Passione di Cristo secondo San Marco: Plange, plange (5.34). Orq. Y Coro de la Academia Stefano Tempia. Dir.: M. Peiretti. DISTLER: Choral-Passion: Erster Teil: Der Einzug (3.44). Nico van der Meel (ten.), Coro de Cámara de los Países Bajos. Dir.: U. Gronostay. PÄRT: Pasión según San Juan: Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua (4.27). Tonus Peregrinus. Dir.: A. Pitts. BACH: Pasión según San Mateo: Wir setzen uns mit Tränen nieder (5.19). Collegium Vocale de Gante. Dir.: P. Herreweghe.