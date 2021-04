Amordiscos - ¡Vámonos a Hawai! - 31/03/21

To you, sweetheart, Aloha…. nos escapamos a paradisíacas islas hawaianas y prometemos un viaje narcotizante y evocador. Hemos encontrado la fuga perfecta para ti.





Ke Kali Nei Au - THE HAWAIIAN SURFERS

Let’s go to Hawaii - THE RIVIERAS

Hawaii - THE BEACH BOYS

Holiday in Waikiki - THE KINKS

Waikiki run - THE SURFARIS

King of the surf - THE ISLANDERS

Hawaiian sunset - ELVIS PRESLEY

I’m dreaming of Hawaii - PERRY COMO

Blues for Hawaiians - CHUCK BERRY

Hawaiian rock - THE HAWAIIANS

Hawaiian paradise - LES PAUL

Aloha Oe - JOHNNY CASH

Let’s talk dirty in hawaiian - JOHN PRINE

Quiet village - MARTIN DENNY

Sweet Leilani - ARTHUR LYMAN

To you, sweetheart, aloha - LOUIS ARMSTRONG, THE POLYNESIANS