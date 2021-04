Amordiscos - La fauna del Blitz Club - 14/04/21

En Amordiscos te abrimos las puertas del Blitz Club, lugar de reunión de una fauna ávida de romper moldes, barroca, hedonista, viciosa, exhibicionista, ambigua, llegados del punk, inspirados en el glam, los blitz kids, los nuevos románticos. Steve Strange y Rusty Egan son los maestros de ceremonias.

Ashes to ashes - DAVID BOWIE

Angel eyes - ROXY MUSIC

Visage - VISAGE

Fade to Grey - VISAGE

Vienna - ULTRAVOX

Do you really want to hurt me - CULTURE CLUB

To cut a long story short - SPANDAU BALLET

Girls on film - DURAN DURAN

Aie a Mwana - BANANARAMA

Einstein a Go - Go - LANDSCAPE

Ashes and diamonds - ZAINE GRIFF

Boys keep swinging - DAVID BOWIE