A lo loco y con patines - Melodías de antes de ayer - 15/04/21

Patinadoras, patinadores. He titulado el programa: “Melodías de antes de ayer”, una porción musical facturada hace un rato (algunas un rato largo) que están totalmente vigentes, valederas y de actualidad, por sus sonidos, timbres e intención. Canciones que se llevan bien con los tiempos musicales del ahora. Entre nuestros invitados/as: Incredible Bongo Band, Nico Gomez & His Afro Percussions Inc, Adiss Harmandyan, Manny Bowsmund feat Tito Ramírez, Jimmy Greshan, Nancy Sinatra, Mark Murphy, Luiz Gabriel Lopes, Mungo's HI FI/Sugar Minott, Tenderlonious, Freeez, Portico Quartet, The Filthy 6.